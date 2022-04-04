Пекин, , 10:22 — REGNUM Китай обнародовал пятилетний план на период с 2021 по 2025 год по развитию энергетических технологий для стимулирования зеленого роста и цифровой трансформации энергетического сектора, сообщило Национальное энергетическое управление Китая (NEA), передает 2 апреля агентство Сниьхуа.

Зеленая энергетика Иван Шилов © ИА REGNUM

Страна сосредоточится на разработке новых технологий для обеспечения более эффективного, экономичного и надежного снабжения возобновляемыми источниками энергии, такими как энергия ветра, солнца, биомассы и геотермальной энергии, согласно плану, совместно опубликованному NEA и Министерством науки и технологий Китая.

В плане ожидаются технологические прорывы в производстве и использовании водородной энергии, говорится в сообщении. Также будет создана новая система электросетей для размещения возобновляемых источников энергии, а также будет расширено хранение энергии. План также направлен на то, чтобы сделать ядерную и ископаемую энергию более эффективной посредством инноваций.

Согласно плану, Китай будет опробовать региональные интеллектуальные энергетические системы и применять цифровые и интеллектуальные технологии в таких традиционных секторах энергетики, как добыча угля и производство бензина.