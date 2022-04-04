Уфа, , 10:28 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров попросил жителей Уфы выбрать расцветку троллейбусов, которые будут курсировать по улицам города. Об этом он сообщил 4 апреля в своем Telegram-канале.

Троллейбус Little fish262

Хабиров отметил, что к нему обратилось руководство Уфимского троллейбусного завода с просьбой выбрать расцветку троллейбусов.

Он напомнил, что до конца текущего года это предприятие должно поставит 45 троллейбусов.

«Но ношу по выбору цвета на себя взять не могу — не мне решать. Поэтому хочу посоветоваться с вами, дорогие уфимцы. Прикладываю варианты — и пусть горожане сами решат, какая расцветка им приятнее», — сообщил он.

Глава республики также отметил, что очень надеется на то, что к концу года троллейбусы побегут по улицам Уфы.

Уфимцам предстоит выбрать один цвет из пяти предложенных.