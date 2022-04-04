Тбилиси, 4 апреля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани уходит в отставку. Об этом 4 апреля заявил глава правительства республики Ираклий Гарибашвили.

Mfa.gov.ge Давид Залкалиани

Ведомство вместо него возглавит руководитель администрации грузинского правительства Илья Дарчиашвили.

При этом уточняется, что Залкалиани продолжит работу в должности посла Грузии в США.

Как сообщало ИА REGNUM, пост министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани занял в июне 2018 года. В январе 2021 года он был назначен вице-премьером.