Пекин, , 10:19 — REGNUM Служба контроля за ценными бумагами Китая опубликовала новые правила листинга китайских компаний за рубежом, чтобы лучше защитить конфиденциальную информацию и улучшить трансграничное сотрудничество, сообщает 2 апреля агентство Синьхуа.

Рынок ценных бумаг pictavio

Согласно заявлению Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC), документ, пересмотренный по сравнению с версией 2009 года и в настоящее время изучаемый общественностью, предлагает более четкие рекомендации для предприятий, включая эмитентов и брокеров, по выполнению работ, связанных с конфиденциальностью и управлением архивами.

Представитель CSRC заявил, что новые правила будут способствовать эффективному листингу, помогут предприятиям управлять конфиденциальной информацией и обеспечивать национальную информационную безопасность, а также улучшат сотрудничество в области регулирования между местными и зарубежными властями. Интересы глобальных инвесторов будут гарантированы, добавил пресс-секретарь.