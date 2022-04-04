Париж, , 10:18 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает новые санкции против России. Об этом глава французского государства заявил в интервью France Inter.

Эммануэль Макрон Jérémy Barande

Эммануэль Макрон заявил, что новый пакет санкций необходим после обострения ситуации вокруг украинского города Буча.

«То, что только что произошло в Буче, влечет за собой новую серию санкций и очень чётких мер», — заявил президент Франции.

Ожидается, что новые санкции коснуться угля и бензина.

Как сообщало ИА REGNUM, Филипп Жювен, заведующий отделением неотложной помощи больницы Помпиду в Париже, отправился на Украину.

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