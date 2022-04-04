Москва, , 10:17 — REGNUM В 2022 году рост цен на жилье будет в пределах 10%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля заявил проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Ипотека

«В 2022 году рынок ипотеки будет снижаться, – сказал Сафонов. — Слишком дорогой кредит, нестабильность занятости и доходов – вот те факторы, которые заставят граждан перейти к выжидательной стратегии при получении кредитов на покупку жилья. Обвал маловероятен, поскольку на состояние дел в этой сфере будут влиять и кредитные каникулы, и государственная поддержка. Даже 12% в некоторых случаях не остановит граждан от принятия решения об ипотеке. Но таких будет меньшинство. Со всей очевидностью можно спрогнозировать на текущий период уменьшение объемов ипотечных кредитов не менее чем в два раза».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что по российскому рынку ипотеки ударит снижение покупательной способности жителей РФ.

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