Ростов-на-Дону, , 10:16 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после жалобы горожан взял на контроль экологическую ситуацию в Ростове-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

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Жители жилого комплекса «Западная резиденция» крайне обеспокоены ухудшением экологической ситуации в связи с работой расположенного по близости фабрики по производству ковров. Горожане обращают внимание на бездействие местных властей.

Руководителю донского управления СКР Аслану Хуаде поручено организовать проверку жалобы и представить подробный доклад.