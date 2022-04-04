Ростов-на-Дону, 4 апреля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после жалобы горожан взял на контроль экологическую ситуацию в Ростове-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Sledcom.ru Следственный комитет

Жители жилого комплекса «Западная резиденция» крайне обеспокоены ухудшением экологической ситуации в связи с работой расположенного по близости фабрики по производству ковров. Горожане обращают внимание на бездействие местных властей.

Руководителю донского управления СКР Аслану Хуаде поручено организовать проверку жалобы и представить подробный доклад.