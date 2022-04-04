Оренбург, , 10:16 — REGNUM В Оренбургской области на обучение компьютерной грамотности пенсионеров выделят 1 млн 32 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

За компьютером

Занятия проводятся на базе организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность. Уже в более чем 20 муниципальных образования пожилые люди сели за парты и получают навыки работы с компьютером.

Финансирование осуществляется за счет регионального бюджета. За год обучение компьютерной грамотности пройдут 860 человек. По данным минсоцразвития, с 2011 года в Оренбуржье по настоящее время в проекте приняли участие более 15 500 человек пожилого возраста.