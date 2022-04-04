Москва, , 10:15 — REGNUM Законопроект о продлении срока проведения эксперимента по взиманию курортного сбора на период после 2022 года внесла в Госдуму Дума Ставропольского края, передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.

Пляж

Предлагается продлить срок проведения эксперимента на пять лет — по 31 декабря 2027 года.

За период 2018 — 2021 годов в бюджет Ставропольского края поступили денежные средства от уплаты курортного сбора в размере 904,4 млн рублей. Плательщиками курортного сбора стали более 1,6 млн отдыхающих, указали авторы инициативы.

По их данным, за это время в регионе реализовано порядка 70 мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры.

Предложение о продлении эксперимента также поддерживают Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская область, Карачаево-Черкесская Республика, город федерального значения Севастополь, Республика Северная Осетия — Алания, Чеченская Республика, отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.

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