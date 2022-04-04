Москва, , 10:15 — REGNUM Если РФ откажется от поставок продовольствия недружественным странам, то для них это обернется раскруткой потребительской инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля заявил проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Так он прокомментировал высказывание замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что РФ намерена поставлять продовольствие только дружественным ей странам.

Фермеры (сс) WFranz

«Продовольствие – это универсальный продукт, как нефть или газ. Потребность в нем первоочерёдная, а кроме того, это ещё и сырье для пищевой отрасли. Отказ от поставок недружественным странам приведёт у них к дальнейшей раскрутке потребительской инфляции, росту бедности, – сказал Сафонов. — Но удорожание сельхозпродукции будет отчасти иметь и положительные моменты – стабилизацию в среднесрочном периоде развития фермерского сектора, который в предшествующие периоды подвергался в развитых странах давлению конкуренции со стороны развивающихся стран».

При этом убытки российских компаний, как полагает Сафонов, могут возникнуть только в период перестройки логистических цепочек, поскольку увеличатся транспортные издержки и период оплаты поставок в удаленные от европейского рынка страны.

«Мир так устроен, что ни одна из стран не может производить весь спектр товаров, поэтому России придётся искать возможности приобретения товаров из недружественных стран, необходимых для развития», – также добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Медведева, Россия будет продавать свою сельскохозяйственную продукцию как за российские рубли, так и за национальные валюты дружественных стран.

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