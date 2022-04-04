Москва, 4 апреля, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Заявление члена Совфеда Андрея Клишаса о том, что введение уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России поддержал Верховный суд, заблокировали в новостном канале ИА REGNUM в «Яндекс. Мессенджере».

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

Модераторы онлайн-сервиса отмечают, что новость была заблокирована в связи с нарушением правил сообщества. Пояснить, что именно скрывается под «нарушением», представители «Яндекс. Мессенджера» отказались.

Напомним, неоднократно «Яндекс. Мессенджер» блокировал сообщения в канале агентства. Модераторами были удалены новости с заявлениями президента РФ Владимира Путина, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы Чечни Рамзана Кадырова, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, спикера Госдумы Вячеслава Володина.