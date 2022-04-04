Пекин, 4 апреля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Центральный банк Китая объявил 2 апреля, что его пилотная программа по цифровому юаню будет распространена на большее количество городов страны по факту ее успешности, сообщает агентство Синьхуа.

Юань

Цифровая фиатная валюта, или e-CNY, будет доступна в городах центрального подчинения Тяньцзинь и Чунцин, городе Гуанчжоу в провинции Гуандун на юге Китая, городе Фучжоу и Сямынь в провинции Фуцзянь на востоке Китая, а также в шести городах провинции Чжэцзян на востоке Китая, где пройдут Азиатские игры 2022 года, сообщает Народный банк Китая.

Страна протестировала использование цифрового юаня более чем в 10 местах от Шэньчжэня до Шанхая и Нового района Сюнань. Совсем недавно Пекин и Чжанцзякоу были включены в программу после испытаний на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2022 года.

Ряд способов применения сформировался в оптовой и розничной торговле, общественном питании, туризме и оплате административных сборов, которые охватывают как онлайн, так и оффлайн сценарии. Объем транзакций в цифровых юанях в Китае к концу 2021 года составил почти 87,57 млрд юаней ($13,78 млрд).