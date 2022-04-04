Ярославль, 4 апреля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Ярославле возникли проблемы с состоянием трамвайных переездов. Об этом сообщает ЯрНьюс. Жители жалуются на переезд на пересечении улицы Урицкого и Блюхера в Дзержинском районе. На нём образовались большие ямы. Движение здесь оживлённое, ходит общественный транспорт.

Yarnews.net Разбитый трамвайный переезд

«Ехали в субботу на автобусе 90с, так чуть Богу душу не отдали, пока через этот переезд перебрались. Было ощущение, что автобус сейчас просто развалится на этих колдобинах. Жаль водителей, жаль пассажиров, жаль транспорт, который здесь ездит», — написала одна из местных жительниц.

Неподалёку от переезда расположена станция «Скорой помощи», и медики также вынуждены ежедневно проезжать по разбитому переезду. При этом городские власти часто подсыпают ямы, однако, по словам жителей, это решает проблему лишь на несколько дней.

Ремонта требуют ещё два трамвайных переезда в Дзержинском районе — на перекрёстке улицы Труфанова с Мурманским и Архангельским проездами. Их в 2020 году ремонтировало юридическое бюро «Ордер» (впоследствии — скандально известное ГК «Маист»). В 2021 году «Яргорэлектротранс» потребовал провести гарантийный ремонт по результатам осмотра путей, но фирма не стала его делать. «ЯрГЭТ» обратился в суд с двумя исками и выиграл их. Впрочем, шансы на исполнение судебных решений, судя по предыдущей работе «Ордера» и «Маиста», невелики. Нужны новые способы решения проблемы.