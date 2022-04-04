Горно-Алтайск, , 10:11 — REGNUM В Горном Алтае из зимней спячки начали выходить медведи. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского заповедника, в фотоловушки звери ещё не попали, но отмечены встречи с сотрудниками.

Медведь

Так, 25 марта научный сотрудник заповедника Роман Воробьёв с лодки в Телецком озере увидел медведицу с медвежонком. 30 марта в том же месте были замечены два медвежонка 2-3 лет.

Как отмечается, точной даты, когда просыпаются медведи, нет. Для каждого года она может быть разной.

«Камеры фоторегистраторов, установленные в местах наиболее вероятного появления зверя, могут отметить его самое раннее появление. Однако зачастую сотрудники заповедника прежде камер отмечают встречу с медведем, как случилось этой весной 2022 года», — отметили в заповеднике.

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