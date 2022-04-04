Донецк, 4 апреля 2022, 10:10 — REGNUM Власти Украины могут повторить провокацию по примеру Бучи и в других поселках «для картинки», заявил 4 апреля представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
Напомним, министерство обороны России опровергло обвинения Киева в якобы совершении убийств мирных жителей в городе Буча. В ведомстве назвали провокацией опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы. В Минобороне также напомнили, что российские военнослужащие доставили в Киевскую область и выдали населению 452 тонны гуманитарной помощи.