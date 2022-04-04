Пекин, , 10:09 — REGNUM Китайский автопроизводитель BYD объявил, что он уже с начала марта прекратил производство традиционных автомобилей с бензиновым двигателем, сообщает 3 апреля агентство Синьхуа.

Электрический хэтчбек BYD Dolphin Autohome.com.cn

По словам ведущего китайского производителя электромобилей, в будущем автомобильный бизнес BYD будет сосредоточен на «чистых» электромобилях и подключаемых гибридных электромобилях.

BYD также заявила, что продолжит предлагать существующим клиентам традиционных бензиновых автомобилей улучшенное обслуживание и послепродажную поддержку, а также поставку запасных частей на протяжении всего жизненного цикла.

Последние данные показывают, что в марте BYD продала 104 338 легковых автомобилей, в том числе 50 674 подключаемых гибридных модели и 53 664 чисто электрических модели, при этом не было продано ни одной традиционной модели с бензиновым двигателем.