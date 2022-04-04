Ростов-на-Дону, 4 апреля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Ростовской области вновь ожидаются заморозки с мокрым снегом. Такой прогноз погоды на ближайшие дни сделали донские синоптики, передаёт корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.

jill111 Заморозки

Так, по данным Ростовского гидрометцентра, 4 апреля в Ростовской области ожидаются дожди, местами – с мокрым снегом. Ветер в южных районах усилится до 21-24 метров в секунду. В ночные часы столбики уличных термометров в северных и западных районах Ростовской области опускались до — 1 градуса. Днём на Дону будет не выше + 4…+9 градусов, по югу потеплеет до +12 градусов.

Заморозки ожидаются в ночь на 5 и 6 апреля. Также прогнозируются дожди с мокрым снегом. Потеплеет в Ростовской области уже днём 6 апреля.