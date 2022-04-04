Уфа, 4 апреля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Задолженность по зарплате в размере более десяти млн рублей погасили в Башкирии после вмешательства прокуратуры. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

Сотрудники прокуратуры Дёмского района г. Уфы проверили соблюдение трудового законодательства в четырех организациях жилищно-коммунального комплекса.

В результате они установили, что предприятия не выплатили 208 сотрудникам зарплату за декабрь 2021 года и январь 2022 года. При этом общая сумма задолженности составила свыше десяти млн рублей.

Сообщается, что руководители предприятий были привлечены к административной ответственности.

Помимо этого, в их адрес были внесены представления об устранении выявленных нарушений. В результате задолженность была взыскана в судебном порядке. Долги по зарплате была полностью погашены.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии сократилось число фирм-банкротов с долгом по зарплате.