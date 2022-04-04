Пенза, , 10:52 — REGNUM В Пензе 72-летняя женщина отдала незнакомцу 500 тыс. рублей за «спасение» своей дочери, попавшей в ДТП. По факту мошенничества возбудили уголовное дело, сообщает управление МВД России по Пензенской области.

Деньги Astryd_MAD

На телефон пострадавшей днем 30 марта позвонил неизвестный и пояснил, что ее дочь попала в дорожную аварию. Чтобы ее не привлекли к ответственности, требуется 500 тыс. рублей. За деньгами пришел курьер, которому женщина передала всю сумму. Потом она связалась с дочерью и поняла, что ее обманули.

В качестве подозреваемых в совершении преступления были задержаны двое граждан 1988 и 1994 годов рождения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, жителя Пензы подозревают в причастности к мошенничеству путем звонков от якобы родственников о совершенном ДТП.

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