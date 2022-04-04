Магадан, 4 апреля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Магаданскую область возвращается зима — всю предстоящую рабочую неделю будет идти сильный снет, прогнозирует Гидрометцентр России.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

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С 4 по 8 апреля в Магадане будут сильные осадки. По прогнозам синоптиков, снег будет идти все дни, практически без перерыва. Выпадет 0,1 до 6,4 мм.

Снизится и температура воздуха: до — 3 градусов днём и до -9 градусов ночью. Ситуация может осложнится и порывистым ветром.

Как сообщало ИА REGNUM, на Хабаровский край 5−6 апреля обрушится очередной циклон, который принесет с собой мокрый снег и сильный ветер. Прогнозируется, что непогода заденет все районы региона.