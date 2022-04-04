Орел, 4 апреля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье о халатности при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» возбуждено в Орле по материалам прокурорской проверки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля сообщила старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Onf.ru Ремонт дороги

В рамках проверки, которую проводила прокуратура Советского района города, было установлено, что муниципальное казённое учреждение «Управление коммунального хозяйства» Орла заключила с подрядчиками муниципальные контракты на ремонт улично-дорожной сети города в рамках нацпроекта. Однако чиновники не привели в соответствии с требованиями ГОСТ проектно-сметную документацию. В результате исполненные контракты были оплачены без снижения сметной стоимости работ, бюджету города был причинён ущерб на более чем семь миллионов рублей.

По материалам прокурорской проверки СУ СКР по Орловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ — «Халатность». Ход и результаты расследования прокуратура взяла под контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее орловские следователи возбудили уголовные дела в отношении начальника муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Орла».