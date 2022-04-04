Ульяновск, 4 апреля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Ульяновской области подтопило железобетонный мост в одном из населённых пунктов Цильнинского района. Об этом сообщает управление МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лед

Информация о ЧП поступила в ведомство в полдень 3 апреля. Спасатели уточняют, что подтопило низководный железобетонный десятиметровый мост в населённом пункте Новое Ирикеево Цильнинского района.

В управлении сообщают, что альтернативой мостовому сооружению является объездной путь протяжённостью 5 км через Мокрую Бугурму Цильнинского района.

«Вопросы жизнеобеспечения населения предусмотрены. Осуществляется мониторинг гидрологической обстановки», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее спасатели предупредили о резком ухудшении погодных условий днём 4 апреля: ожидаются сильные осадки (в виде снега и дождя), порывы ветра до 20 метров в секунду. В связи с этим объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

Отметим, что ранее подтопило несколько десятков домов в Мелекесском районе Ульяновской области. Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля подтоплен участок дороги между Филипповкой и Моисеевкой, а также подтопило придомовые территории почти 40 домов в трёх населённых пунктах.

Подробнее:В трёх населённых пунктах Ульяновской области подтопило дома