Пермь, 4 апреля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Горнозаводском городском округе Пермского края по просьбам жителей возродят пионерский сквер. Благоустройство проведут в рамках нацпроекта. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Работы начнутся в 2022 году. Согласно дизайн-проекту, планируется обустроить пешеходные дорожки, установить уличное освещение и малые архитектурные формы и реконструировать обелиск.

Добавим, пионерский сквер создан по ул. 1 Мая в поселке Теплая Гора в 1967 году.

В рамках национального проекта в Горнозаводске в течение года планируют благоустроить два общественных пространства и шесть дворов. На эти цели получено свыше 11,5 млн рублей.