Варшава, 4 апреля 2022, 10:02 — REGNUM Польская теннисистка Ига Свёнтек стала первой ракеткой мира. Об этом 4 апреля сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ига Свёнтек
Ига Свёнтек
Gastón Cuello

Свёнтек одержала победы на трёх турнирах WTA подряд – в Дохе, Индиан-Уэлссе и Майами. Она впервые в карьере стала лидером мирового рейтинга.

Напомним, ранее первой ракеткой была австралийка Эшли Барти, которая возглавляла мировой рейтинг с 9 сентября 2019 года. Но 23 марта она объявила о завершении карьеры, и её исключили из рейтинга WTA.

Рейтинг WTA от 4 апреля:

  1. Ига Свёнтек (Польша) — 6 711 очков;

  2. Барбора Крейчикова (Чехия) — 4 975;

  3. Паола Бадоса (Испания) — 4 970;

  4. Мария Саккари (Греция) — 4 705;

  5. Арина Соболенко (Белоруссия) — 4 657;

  6. Анетт Контавейт (Эстония) — 4 511;

  7. Каролина Плишкова (Чехия) — 4 197;

  8. Даниэль Коллинс (США) — 3 151;

  9. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3 070;

  10. Онс Жабер (Тунис) — 2 975.