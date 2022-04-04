Польская теннисистка Свёнтек стала первой ракеткой мира
Варшава, 4 апреля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Польская теннисистка Ига Свёнтек стала первой ракеткой мира. Об этом 4 апреля сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
Свёнтек одержала победы на трёх турнирах WTA подряд – в Дохе, Индиан-Уэлссе и Майами. Она впервые в карьере стала лидером мирового рейтинга.
Напомним, ранее первой ракеткой была австралийка Эшли Барти, которая возглавляла мировой рейтинг с 9 сентября 2019 года. Но 23 марта она объявила о завершении карьеры, и её исключили из рейтинга WTA.
Рейтинг WTA от 4 апреля:
Ига Свёнтек (Польша) — 6 711 очков;
Барбора Крейчикова (Чехия) — 4 975;
Паола Бадоса (Испания) — 4 970;
Мария Саккари (Греция) — 4 705;
Арина Соболенко (Белоруссия) — 4 657;
Анетт Контавейт (Эстония) — 4 511;
Каролина Плишкова (Чехия) — 4 197;
Даниэль Коллинс (США) — 3 151;
Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3 070;
Онс Жабер (Тунис) — 2 975.