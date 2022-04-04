Варшава, 4 апреля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Польская теннисистка Ига Свёнтек стала первой ракеткой мира. Об этом 4 апреля сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Gastón Cuello Ига Свёнтек

Свёнтек одержала победы на трёх турнирах WTA подряд – в Дохе, Индиан-Уэлссе и Майами. Она впервые в карьере стала лидером мирового рейтинга.

Напомним, ранее первой ракеткой была австралийка Эшли Барти, которая возглавляла мировой рейтинг с 9 сентября 2019 года. Но 23 марта она объявила о завершении карьеры, и её исключили из рейтинга WTA.

Рейтинг WTA от 4 апреля: