Кемерово, , 10:01 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 4 апреля, на лечении находятся 5717 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки на территории региона было выявлено 153 новых случая заражения коронавирусом. За это же время 341 человек был выписан с выздоровлением.

Всего в Кузбассе зарегистрировано 158445 случаев заражения коронавирусом, 150475 человек выписаны, 2253 пациента скончались.