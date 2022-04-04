Кемерово, 4 апреля 2022, 10:01 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 4 апреля, на лечении находятся 5717 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.
За прошедшие сутки на территории региона было выявлено 153 новых случая заражения коронавирусом. За это же время 341 человек был выписан с выздоровлением.
Всего в Кузбассе зарегистрировано 158445 случаев заражения коронавирусом, 150475 человек выписаны, 2253 пациента скончались.