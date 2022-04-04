Кемерово, 4 апреля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 4 апреля, на лечении находятся 5717 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки на территории региона было выявлено 153 новых случая заражения коронавирусом. За это же время 341 человек был выписан с выздоровлением.

Всего в Кузбассе зарегистрировано 158445 случаев заражения коронавирусом, 150475 человек выписаны, 2253 пациента скончались.