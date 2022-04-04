Якутск, , 10:07 — REGNUM В Якутии выросли в цене 20 позиций социально значимых товаров, в числе которых говядина, сахар, чай и мука. Ещё пять товаров подешевели до 5%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля в оперативном штабе региона.

Рост цен Forex-seal.ru

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Стали дешевле куриное мясо, свинина, сливочное масло, молоко и яблоки. На девять товаров цены остались прежними. Удорожание социально значимых продуктов питания не превысило 3%, подчеркнули в оперативном штабе.

По данным правительства республики, в регионе создан запас основных продуктов питания на 59 дней, с учётом товаров, которые ещё в пути — на 92 дня.

«Госкомцен Якутии совместно с прокуратурой республики ведёт ежедневную работу по недопущению необоснованного повышения цен на продукты», — отметили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье зафиксировали рост цен на социально значимые продукты питания. Сахар в регионе подорожал на 36%, соль — на 7%, гречневая крупа и макароны — более, чем на 5%.