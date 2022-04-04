Реж, Свердловская область, , 09:58 — REGNUM Жительница Режа Свердловской области отдала мошенникам более 300 тысяч рублей. Таким образом она пыталась спасти от уголовной ответственности своего внука, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Мошенник Metapop.com

Инцидент произошел 2 апреля. Пенсионерке позвонили неизвестные. Один из них представился сотрудником силовой структуры и сообщил, что внук свердловчанки попал в ДТП. В аварии якобы пострадал человек. Чтобы не привлекать родственника к уголовной ответственности звонившие потребовали от пенсионерки 300 тысяч рублей. Женщина отдала деньги мошеннику, который приехал к ней домой. После ухода злоумышленника пожилая женщина позвонила родственникам. Оказалось, что близкие в безопасности. В аварию они не попадали.

Родные обманутой женщины обратились в полицию. Преступников разыскивают. Отметим, подобная схема мошенничества распространена в регионе. Только за март 2022 года произошло три подобных преступления.