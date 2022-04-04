Некрасовское, Ярославская область, 4 апреля 2022, 09:57 — REGNUM Главой Бурмакинского сельского поселения Некрасовского района Ярославской области избран Владимир Литвин. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные системы ГАС Выборы.

Владимир Литвин
Владимир Литвин

Выборы состоялись 3 апреля. Явка на 18 часов вечера составила 23,63%. Победил глава местного совета, единоросс Владимир Литвин. Он является директором Бурмакинского психоневрологического интерната.

За Литвина проголосовали 753 человека, за Александра Белова от ЛДПР — 254 человека, за Любовь Глебову от «Партии социальной справедливости» — 188 человек.

Прежний глава Бурмакинского поселения Михаил Диморов ушёл в отставку досрочно, он возглавил Первомайский район.

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