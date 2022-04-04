Некрасовское, Ярославская область, 4 апреля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Главой Бурмакинского сельского поселения Некрасовского района Ярославской области избран Владимир Литвин. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные системы ГАС Выборы.

Владимир Литвин

Выборы состоялись 3 апреля. Явка на 18 часов вечера составила 23,63%. Победил глава местного совета, единоросс Владимир Литвин. Он является директором Бурмакинского психоневрологического интерната.

За Литвина проголосовали 753 человека, за Александра Белова от ЛДПР — 254 человека, за Любовь Глебову от «Партии социальной справедливости» — 188 человек.

Прежний глава Бурмакинского поселения Михаил Диморов ушёл в отставку досрочно, он возглавил Первомайский район.