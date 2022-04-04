Санкт-Петербург, , 10:25 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга ожидают выхода новой песни Сергей Шнурова и его творческого коллективао городской транспортной реформе. Об этом корреспондент ИА REGNUM узнал, ознакомившись с комментариями пользователей на транспортные нововведения Смольного.

Демонстрация новых современных автобусов Дарья Драй © ИА REGNUM

Вступивший в силу 1 апреля первый этап новой модели транспортного обслуживания, как уже сообщало ИА REGNUM, не вызвал шквала положительных отзывов от местных жителей. На прошедших выходных ситуация не изменилась.

Так, например, петербуржцам не понравилась система продажи разовых QR-кодов для оплаты проезда в наземном транспорте, введённая вместо оплаты наличными кондуктору или водителю. Кто-то выразил сожаление о том, что эра счастливых билетиков ушла в прошлое, а другие, взглянув на размер нового билета, предположили, что теперь его будет сложнее съесть.

«По мне так лучше оформить «Подорожник» с толикой денюжек, нежели доехать (!) до метро и там уже купить злосчастный qr-кодистый билет с ограниченным сроком действия! А если ещё учесть степень охваченности сетью метрополитена территории нашего города, то вообще — чума!» — считает Елена Ф.

К тому же петербуржцам не понравилось и то, что разовый билет действует всего три дня, потому что ограниченный срок действия не позволяет закупаться билетами хотя бы на неделю вперёд. При этом пока что приобрести их можно лишь в кассах метро, альтернативу, по мнению жителей города, могло бы составить мобильное приложение.

«То есть приложение, где можно было бы эти билеты покупать, за те годы, что планировали введение реформы, не придумали? Обязательно ехать полчаса до метро, чтобы там купить этот билетик, напечатанный на дефицитной чековой бумаге? С нашим уровнем развития метрополитена в городе — это пять баллов», — пишет Александр Г.

К тому же в Сети снова появляются комментарии о задержке автобусов. У кого-то ожидание транспорта доходило до часа. А те автобусы, которые должны ходить по расписанию, не всегда приезжали вовремя. К тому же обещание больше не принимать наличные где-то всё же нарушается.

«Через недельку ждём новую песню Шнурова об очередной проваленной Бегловым реформе», — иронизирует Марина Р.

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Напомним, петербуржцев также ожидают ещё два этапа перехода к новой модели транспортного обслуживания. Второй вступит в силу 1 июня, а третий — 1 июля. К тому времени старые маршрутки должны полностью исчезнуть с городских улиц, уступив место новым экологически чистым автобусам на газовом топливе и электробусам.

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