Курган, 4 апреля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В курганском городе Далматово женщине и её сыну-инвалиду предоставили неблагоустроенную квартиру. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Курганской области.

УФССП по ЯО Судебный пристав

По решению суда гражданке, которая воспитывает сына с тяжёлым заболеванием, должны были предоставить благоустроенное жилье площадью 42,8 кв. м, пригодное для проживания. И жильё в бессрочное владение выделили, но требующее ремонта.

Судебный пристав выставил должностным лицам местной администрации требование о проведении ремонта, а также предупредил об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»). В итоге местные власти жильё отремонтировали.

В итоге предоставленное жилье полностью отремонтировали, требования взыскательницы удовлетворены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Челябинской области инвалиду предоставили жильё в квартире с плесенью и без вентиляции. Ему пришлось обращаться в прокуратуру и суд.