Москва, 4 апреля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) Москвы в 2022 году планируется построить более 30 социальных объектов. Для всех соцобъектов закупается современное оборудование, сообщили в Стройкомплексе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

В течение года планируется возвести 19 детских садов на 4380 мест, 16 школ на 9650 мест и три поликлиники, которые будут принимать порядка 100 пациентов за смену.

Для безопасности в зданиях монтируют системы охранного телевидения и освещения, видеодомофонной связи, системы контроля и управления доступом, пожарной сигнализации и управления эвакуацией.

Как сообщает ИА REGNUM, к 2035 году в Новой Москве предполагает возведение 52 детских садов и 46 школ.

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