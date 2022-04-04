Белгород, 4 апреля 2022, 10:06 — REGNUM По целевому набору 2022 года в профессиональные образовательные учреждения Белгородской области будет открыто 8 296 мест, сообщает пресс-служба правительства региона.
Выпускников ждут 33 профессиональных образовательных организации. Ссузы предлагают обучение по 28 программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, а также 79 программ подготовки специалистов среднего звена. Приём заявлений от абитуриентов начнётся 20 июня.
Количество целевых мест увеличено на 6,7% по сравнению с 2021 годом.