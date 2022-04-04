Белгород, 4 апреля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. По целевому набору 2022 года в профессиональные образовательные учреждения Белгородской области будет открыто 8 296 мест, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото предоставлено пресс-службой олипиады «Я — профессионал» Студенты на практическом занятии

Выпускников ждут 33 профессиональных образовательных организации. Ссузы предлагают обучение по 28 программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, а также 79 программ подготовки специалистов среднего звена. Приём заявлений от абитуриентов начнётся 20 июня.

«Наибольшее количество запланированных мест по отраслям: машиностроение, сельское хозяйство, строительство, транспорт. Значительно в этом году увеличились контрольные цифры по IT-направленности (на 17%), сельскому хозяйству (на 10%), медицине (11%)», — уточнил заместитель губернатора — министр образования Белгородской области Андрей Милёхин.

Количество целевых мест увеличено на 6,7% по сравнению с 2021 годом.