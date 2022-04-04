Чита, , 09:52 — REGNUM Гарантийный фонд Забайкалья предоставил поддержку «Черновскому овощеводу». Как сообщает 4 апреля помощник министра экономического развития региона Дарья Юринская, теперь предприятие будет выращивать зерновые. «28 марта мы оказали поддержку в сфере выращивания зерновых. Это поручительство в размере 10,5 миллиона рублей по кредиту в Россельхозбанке на сумму 15 миллионов рублей сроком на год. Цель кредита — пополнение оборотных средств, необходимых для проведения сезонных работ (приобретение ГСМ, зерна, удобрений, расходных материалов)», — пояснил вице-премьер правительства региона Александр Бардалеев. Благодаря этой финансовой помощи предприятию удалось сохранить 12 рабочих мест, создать два новых. Ранее правительство Забайкалья в условиях антироссийских санкций приняло решение предоставить отсрочку уплаты налогов по упрощенной системе налогообложения за четвертый квартал 2021 и первый квартал 2022 года. Подробности: regnum.ru/news/economy/3542449.html

Снимок экрана 2022-04-04 в 13.51.29 РЛОЛРРПресс-службы министерства экономического развития Забайкалья