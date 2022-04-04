* талибов — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, , 09:52 — REGNUM Источники в афганской провинции Тахар сообщили, что местный командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) застрелил свою жену и шурина. Инцидент произошёл в Талукане, административном центре провинции.

Убийство

Источники сообщили «8 Собх», что Мирсаид, более известный как «Хабибо», заместитель главы второго округа Талукана, застрелил свою жену Гульдасту и её брата Адам Хана. Тела убитых доставлены в провинциальную больницу.

Адам Хан был сотрудником департамента хаджа и пожертвований провинции Тахар.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев. Мотив убийства также пока не установлен.