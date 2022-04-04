Ульяновск, , 09:51 — REGNUM В Ульяновской области 4 апреля резко ухудшатся погодные условия. Об этом сообщает управление МЧС.

Сильный ветер со снегом Александр Погожев © ИА REGNUM

По данным ведомства, днём 4 апреля в регионе усилится северо-западный ветер, его порывы будут достигать 15 — 20 метров в секунду. Спасатели отмечают, что местами выпадут сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

«Объявляется «жёлтый» уровень опасности», — говорится в сообщении.

Напомним, что погодная шкала состоит из четырёх показателей, в том числе «жёлтый» цвет означает, что стихия потенциально опасна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «жёлтый» уровень из-за сильных осадков объявлялся в Ульяновской области 2 апреля. 1 апреля в Ульяновске из-за резкого таяния снега жителям запретили выходить на лёд на водоёмах, а также выезжать на транспортных средствах — в противном случае им грозит до 5 тыс. рублей штрафа.

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