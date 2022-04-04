Донецк, , 09:52 — REGNUM Из Мариуполя в Безыменное в Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки эвакуировали более 520 человек, включая 90 детей, сообщает 4 апреля штаб территориальной обороны ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«За минувшие сутки… из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 526 человек, включая 90 детей», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что всего с 5 марта в Безыменное эвакуировали 11 958 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет, отметил глава государства.

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