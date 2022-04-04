Махачкала, 4 апреля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В Дагестане произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались пять сел, в которых проживают около 9000 человек, сообщили 4 апреля в пресс-службе регионального управления МЧС. ЧС возникла вечером 3 апреля. Информация об аварии поступила в 19:35 от дежурного «Дагэнгерго».

Rosseti.ru Ремонт электросетей

«В результате отключения без энергоснабжения остаются пять населенных пунктов в двух муниципалитетах — частично в Гергебельском районе один населенный пункт и Гунибском районе четыре населенных пункта с населением девять тысяч человек», — сообщили в пресс-службе МЧС.

На восстановление электроснабжения была направлена бригада электриков Гергебельских электрических сетей. Причина аварии устанавливается.