Рыбинск, Ярославская область, 4 апреля 2022, 10:05 — REGNUM С 4 марта Дмитрий Рудаков приступил к исполнению обязанностей главы администрации Рыбинска Ярославской области. Об этом чиновник написал на своей странице во «ВКонтакте».
Напомним, прежний и.о. главы Алексей Рябченков переходит на работу в правительство Ярославской области. 28 марта Рудаков был назначен заместителем главы по экономике и финансам.
Ожидается, что он примет участие в досрочных выборах главы Рыбинска, которые пройдут 22 мая. Досрочные выборы проходят в связи с добровольной отставкой ранее избранного мэра Дениса Добрякова.
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