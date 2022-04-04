Рыбинск, Ярославская область, 4 апреля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. С 4 апреля Дмитрий Рудаков приступил к исполнению обязанностей главы администрации Рыбинска Ярославской области. Об этом чиновник написал на своей странице во «ВКонтакте».

Vk.com/dmitrij_rudakov Дмитрий Рудаков

«Законные процедуры пройдены. Приступил к исполнению обязанностей главы города», — написал Рудаков.

Напомним, прежний и. о. главы Алексей Рябченков переходит на работу в правительство Ярославской области. 28 марта Рудаков был назначен заместителем главы по экономике и финансам.

Ожидается, что он примет участие в досрочных выборах главы Рыбинска, которые пройдут 22 мая. Досрочные выборы проходят в связи с добровольной отставкой ранее избранного мэра Дениса Добрякова.