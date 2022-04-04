Тула, , 09:49 — REGNUM Губернский каток в Туле закрылся в связи с завершением сезона 3 апреля, сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

На катке в Туле Управление пресс-службы правительства Тульской области

«В этом сезоне, как и в предыдущие, Губернский каток пользовался популярностью у жителей и гостей Тулы. Он один из немногих в ЦФО работал вплоть до 3 апреля. Последние два года работа была организована с соблюдением требований Роспотребнадзора», — сообщила директор фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева.

В последний день работы на катке провели дискотеку с участием тульских диджеев, также провели розыгрыш призов, в числе которых — коньки, внешний аккумулятор, термокружка и семь сладких подарков. Всем посетителям катка вручали тульские пряники.