Владивосток, , 09:48 — REGNUM За первые три дня апреля в Приморье ликвидировали 47 лесных и природных пожаров на общей площади 1742,5 га. Из общего количества пожаров 30 пришлось на земли лесного фонда, 15 — на земли иных категорий, два — на земли Министерства обороны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Лесной пожар Dsns.gov.ua

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В регионе установилась сухая ветреная погода, что способствует быстрому распространению огня. 1 апреля зарегистрировано 11 пожаров, 2 апреля — 16, 3 апреля — 20 лесных и природных пожаров. От огня пострадали территории, расположенные в границах Уссурийского городского округа, Чугуевского, Лазовского и Ханкайского муниципальных округов, Шкотовского района и других.

«Все возгорания своевременно ликвидировали специалисты Приморской авиабазы и смежных структур, включая арендаторов лесных участков», — пояснили специалисты, добавив, что большинство возгораний случаются по вине человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Закаменском районе Бурятии 4 апреля обнаружен первый с начала года лесной пожар.