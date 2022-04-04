Пенза, , 10:08 — REGNUM В Пензенской области 4 апреля ожидается сильный снег. Прогнозируется желтый уровень погодной опасности, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Снегопад

По данным синоптиков, днем 4 апреля в Пензенской области температура воздуха составит 2 градуса тепла. В ночь на 5 апреля похолодает до минус 6. Сохранятся осадки в виде дождя с мокрым снегом. Днем 5 апреля потеплеет до +4 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные осадки, в том числе в виде снега, ожидаются на территории Воронежской области и Воронежа 4 апреля.

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