Ольхонский район, Иркутская область, , 09:46 — REGNUM На Байкале просыпаются медведи. Как сообщает ФГУП «Заповедное Прибайкалье», первый косолапый был встречен там, где его меньше всего ожидали увидеть — в Еланцинском лесничестве.

Медведь

«Обычно первые медведи появляются у нас в конце марта в южной части парка в районе Кругобайкальской железной дороги», — пояснила научный сотрудник Татьяна Десятова.

По её словам, туристы, находясь на льду Байкала в районе залива Бирхин, заметили зверя на береговой каменистой полосе.

«Услышав людей, косолапый поспешил уйти с открытого пространства в ближайшие заросли, продемонстрировав самое правильное и здоровое поведение дикого зверя — избегание человека», — отметила Десятова.

Зимний сон косолапых хищников продолжался около 200 дней. Специалисты напоминают посетителям Прибайкальского национального парка о мерах безопасности: не оставлять на стоянках пищевые отходы и мусор, чтобы не привлекать хищника; избегать ночевок в палатках; на участках с ограниченной видимостью обозначать себя звуком.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года в Усть-Кутском районе Иркутской области сотрудники полиции застрелили агрессивного медведя, который не покидал кладбища и представлял угрозу для людей.

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