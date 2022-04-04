Санкт-Петербург, 4 апреля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Полицейские завершили расследование углового дела в отношении четырех человек, которые под видом сотрудников банков обманывали жителей Санкт-Петербурга и получали доступ к их денежным средствам. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Один из задержанных телефонных мошенников.

Выйти на след злоумышленников полицейским удалось летом 2020 года. К тому моменту от их действий пострадали уже четыре человека. Как установили правоохранительные органы, с апреля 2020 года они похищали деньги с банковских счетов своих жертв несколькими способами. Так, используя подмену реальных абонентских номеров, они звонили на мобильные телефоны горожан, представляясь сотрудниками службы безопасности банка, после чего обманным путем получали реквизиты банковских карт своих жертв.

«Безналичные денежные средства потерпевших похищались не напрямую переводом на счета и электронные кошельки, а под видом сделок купли-продажи товаров на сервисах объявлений. Для этого были созданы фиктивные аккаунты. Похищенные средства конвертировались в криптовалюту», — пояснили в Главке.

Кроме того, обвиняемыми за счет своих жертв приобретали дорогостоящую цифровую и бытовую технику с фейковых аккаунтов в различных интернет-магазинах. После чего продавали товары в интернете за 80−90% от рыночной стоимости.

«Потерпевшими признаны четыре жителя Санкт-Петербурга, общий ущерб составил 510 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная организованной группой»), направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.