Ванкувер, Канада, , 09:45 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

«Вегас Голден Найтс» Nhl.com

В составе «Вегаса» шайбы забросили защитники Алекс Пьетранджело и Ши Теодор и нападающий Джонатан Маршессо. У «Ванкувера» точными бросками отметились форварды Джей Ти Миллер и Бо Хорват.

На сегодняшний день «Вегас» занимает восьмое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 82 очка. «Ванкувер» идёт на 11-м месте в Западной конференции с 74 очками.

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